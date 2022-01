New York Times приобретет спортивный сайт The Athletic за 550 миллионов долларов

The New York Times покупает спортивный сайт The Athletic на основе подписки за 550 миллионов долларов наличными.

Об этом передает reuters.

"Приобретение The Athletic дает нам возможность стать мировым лидером в области спортивной журналистики", — заявила главный исполнительный директор New York Times Мередит Копит Левиен. Она добавила, что сначала компания планирует продавать подписки The Athletic как отдельный продукт, а затем постепенно включать их в более широкий пакет.

В reuters пишут, что сделка показывает, что New York Times стремится к модели, основанной на подписке, и росту платных читателей за пределами основного новостного контента.

Напоминаем:

Операционные убытки Athletic составили около 55 миллионов долларов при выручке около 65 миллионов долларов в 2021 году.

У The Athletic, основанного в 2016 году, по состоянию на декабрь было 1,2 миллиона подписчиков, и он охватывает более 200 клубов и команд в США и по всему миру.

Прибыль же самого New York Times за 3 квартал 2021 составила 509 миллионов. При этом на деньги подписчиков приходиться 343 миллиона долларов, на рекламу 111 и на другие источники прибыли 56 миллионов.