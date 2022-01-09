Один из приоритетных законопроектов для "слуг" в 2022 – равные возможности по привлечению средств для общин

Один из приоритетных законопроектов на 2022 год для фракции "Слуга народа" – №6472. Он нацелен убрать дискриминацию в вопросе привлечения заимствований сельскими и поселковыми общинами.

Об это заявил член Комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, которого цитирует сайт политсилы "Слуга народа"

По его словам, для сельских и поселковых громад существуют ограничения в привлечении заимствований, тогда как для городских громад таких ограничений нет. При этом численность населения в некоторых городских и поселковых громадах существенно отличается.

Законопроект предлагает внести изменения в бюджетный кодекс и "сделать громады равноправными с точки зрения борьбы за заимствования".