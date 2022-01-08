Минэкономики: в 2021 году на новые рабочие места трудоустроились около 400 тысяч украинцев
В Министерстве экономики заявили, что количество трудоустроенных на созданных новых рабочих местах за 9 месяцев 2021 достигло почти 400 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Кроме того, при содействии Государственной службы занятости в течение 11 месяцев 2021 года работу нашли около 500 тысяч человек.
"Минэкономики в тесном сотрудничестве с другими ведомствами удалось не только сохранить стабильную ситуацию на рынке труда из-за предоставления финансовой помощи бизнесу, но и создать новые рабочие места", - резюмировали там.
Напоминаем:
По данным grc.ua, наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалось для специалистов в сферах Продажи, ІТ, Банковской сферы, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике.
Эксперты отмечают, что почти во всех профессиональных областях количество вакансий по итогам 2021 года имеет положительную динамику.
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