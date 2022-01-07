Кто вошел в топ-10 самых дорогих футболистов Европы – рейтинг CIES

Винисиус Жуниор Getty Images

Бразилец Винисиус Жуниор стал самым дорогим игроком топ-5 футбольных лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) Европы (166,4 млн евро).

Об этом говорится в рейтинге Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory (топ-100).

При этом оценку трансферной стоимости проводили по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Самым дорогим футболистом в топ-5 лиг признали 21-летнего бразильского форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора – его оценили в 166,4 млн евро.

Вторым в рейтинге CIES является 21-летний английский форвард "Манчестер Сити" Фил Фоден - 152,6 млн евро.

Замыкает топ-3 21-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (142,5 млн евро).

CIES Football Observatory

Также в топ-5 20-летний английский форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд (133,9 млн. евро) и немецкий атакующий полузащитник "Байера" Флориан Виртц (133 млн. евро).

В топ-10 также вошли:

Джуд Беллингем (Англия, 18 лет, оборонный полузащитник, "Боруссия" Дортмунд) – 130,1 млн евро;

Альфонсо Дэвис (Канада, 21 год, фулбек, "Бавария" Мюнхен) – 122,3 млн евро;

Рубен Диаш (Португалия, 24 года, центральный защитник, "Манчестер Сити") – 120,5 млн евро;

Педри Гонсалес (Испания, 19 лет, атакующий полузащитник, "Барселона") – 118 млн евро;

Фрэнки де Йонг (Нидерланды, 24 года, оборонный полузащитник, "Барселона") – 115,2 млн евро.

При этом среди вратарей наиболее высокооцененным стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ" (82 млн евро), среди центральных защитников - Рубен Диаш из "Манчестер Сити" (120,5 млн), фланговым защитником - Альфонсо Дэвис из "Баварии" (122,3 млн), полузащитником оборонного плана - Джуд Беллингем из "Боруссии" Дортмунд (130,1 млн), атакующим полузащитником - Флориан Виртц из "Байера" (133 млн).

Бельгийца Кевина де Брюйне (30 лет) из "Манчестер Сити" оценили в 54,6 млн евро – это самая высокая оценка среди футболистов в возрасте от 30 лет (91 место в топ-100).

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (23 года) возглавил список футболистов, у которых истекает контракт в июне 2022 года (48 место в топ-100).

7-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не попали в топ-100.

В топ-100 нет и украинских футболистов.

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Экономическая правда