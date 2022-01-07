Стоимость Bitcoin упала до самого низкого за последние месяцы уровня: причины

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Биткоин в пятницу, 7 января, продолжил падение, опустившись ниже 42 тыс долларов до уровня, которого не было с сентября 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самая популярная криптовалюта потеряла в стоимости 4,9%, опустившись до 41 008 долларов (в последний раз биткоин был на таком уровне в конце сентября 2021 года).

В то же время Ethereum упал на 9% - до 3 127 долл (до самого низкого уровня с 30 сентября 2021 года).

"Падение произошло после того, как протоколы декабрьского заседания ФРС США указали на вероятность более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось", - пишет агентство.

По словам соучредителя поставщика продуктов и услуг цифрового финансирования JST Capital Тодда Моракиса, стоимость биткоина может падать и на фоне ситуации в Казахстане - страна является одним из лидеров в мире по майнингу биткоинов.

По данным CoinDesk, по состоянию на 16:19 7 января (по Киеву) биткоин торговался по 41 800 долларов, Etherum – 3 209 дол.

Котировки биткоина coindesk

Котировки Ethereum coindesk

Экономическая правда