Американские стартапы в 2021 году привлекли рекордные 330 миллиардов долларов инвестиций

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Частные американские стартапы привлекли рекордные 329,8 млрд долларов инвестиций, почти удвоив результат 2020 года.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.

По данным PitchBook, в прошлом году частные стартапы в США задучили 329,8 млрд долларов, в то же время в 2020 году венчурные капиталисты инвестировали в стартапы 166,6 млрд долларов – эта сумма также была рекордной.

Как отмечает FT, в 2021-м инвесторы вложили в стартапы примерно в четыре раза больше, чем 5 лет назад.

При этом более половины от общей суммы в прошлом году получили в результате раундов финансирования на сумму свыше 100 млн дол.

"Это свидетельствует о том, что инвесторы проявили готовность вкладывать большие суммы в относительно молодые компании", - пишет FT.

Издание добавляет, что венчурные инвесторы, в частности, платили большие деньги за доли в перспективных стартапах, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), хотя иногда у них были небольшие доходы.

"Это вызвано высоким спросом на программное обеспечение для бизнеса, поставщиков в сфере электронной коммерции и других выигравших от пандемии компаний.

Так, в ноябре инвесторы оценили в 1 млрд долл двухлетний стартап Stytch, разрабатывающий софт для аутентификации, несмотря на то, что его годовой доход был менее 1 млн долл.

FT добавляет, что криптовалютные стартапы также пользовались чрезвычайным спросом у инвесторов.

В частности, торговая площадка для взаимозаменяемых токенов OpenSea привлекла финансирование в размере 300 млн долл, а оценка компании выросла с 1,5 млрд до 13,3 млрд долларов.

По данным PitchBook, в 2021 году частные стартапы по всему миру привлекли в общей сложности 671 млрд долл., что более чем на 90% больше, чем в 2020 году.

При этом соучредитель Union Grove Venture Partners Грег Болен, преимущественно инвестирующий в венчурные фонды, сказал, что компания "взяла паузу" в отношении некоторых фондов, которые в последнее время стремились быстро привлечь новый капитал.

"То, что мы видим, нерационально", - считает он.

Экономическая правда