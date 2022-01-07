С 1 января в Украине изменилась стоимость первичной регистрации автомобилей

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С 1 января в Украине выросли объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля в связи с изменением размера прожиточного минимума.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

"С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто", - говорится в сообщении.

Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев повысился на 88 грн. и составляет 2481 грн.

Как пояснили в МВД, если цена на автомобиль не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), то сбор составляет 3%.

Если же стоимость авто варьируется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (409 365 – 719 490 грн), то размер сбора возрастет до 4%.

В то же время, если стоимость автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (более 719 490 грн) - придется выплатить 5% суммы. Сумма указана без учета НДС.

Больше о том, что еще изменилось с началом 2022 года, читайте в статье Алексея Павлыша: Рост налогов, зарплат, тарифы и новые правила для ФЛП: изменяющийся с 1 января 2022 года

Экономическая правда