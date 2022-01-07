2 государственных облэнерго планируют продать "Энергоатому" свои энергосбыты
Государственные операторы систем распределения (ОСР) "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" планируют продать государственному НАЭК "Энергоатом" 100% акций в своих электроснабжающих компаниях - ООО "Николаевская электроснабжающая компания" и ООО "Хмельницкэнергосбыт".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы раскрытия информации SMIDA.
Такие решения были приняты на внеочередном собрании акционеров АО 29 декабря 2021 года.
Отмечается, что стоимость активов – 105,166 и 69,787 млн грн соответственно.
Так, за продажу "Николаевской электроснабжающей компании" проголосовали 71,7% владельцев акций, за продажу "Хмельницкэнергосбыт" – 72,2%.
При этом негосударственные миноритарные акционеры "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" проголосовали против продажи электроснабжающих компаний "Энергоатому".
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