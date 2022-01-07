SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Источник: трансляция SpaceX, SpaceX в twitter
Дословно: "Подтвержден вывод 49 спутников Starlink".
Детали: SpaceX запустила в космос 49 интернет-спутников Starlink.
Запуск состоялся из стартового комплекса Космического центра Кеннеди во Флориде.
Спутники отправили в космос на ракете Falcon 9.
Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.
Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship.
Напомним:
Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
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