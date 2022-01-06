BMW показал концепт авто, меняющего цвет по нажатию кнопки
BMW Group представило концепт авто BMW iX Flow, которое может изменять цвет кузова нажатием кнопки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Авто использует электрофоретическую технологию, чтобы изменять цвет с черного на белый (или на любое их сочетание) по всей своей поверхности.
Модель iX Flow основана на электрическом внедорожнике iX, который BMW представил в 2021 году.
В компании отмечают, что изменение цвета автомобиля из темного на светлое поможет во время путешествия при высокой температуре, чтобы повысить эффективность и терморегулировку внутри автомобиля.
Для разработки программы BMW сотрудничала с компанией E-Ink – именно она разработала технологию, используемую в электронных книгах Kindle и коммерческих дисплеях для таких брендов, как Sony и Amazon.com.
Применение e-ink у BMW работает с помощью плёнки, которой покрыт весь кузов. Она содержит цветовые пигменты, которые при стимуляции разными электрическими сигналами поднимаются на поверхность, чем вынуждают ее изменять оттенок.
Экономическая правда
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