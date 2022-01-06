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BMW показал концепт авто, меняющего цвет по нажатию кнопки

Четверг, 6 января 2022, 19:55
 
bmw

BMW Group представило концепт авто BMW iX Flow, которое может изменять цвет кузова нажатием кнопки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Авто использует электрофоретическую технологию, чтобы изменять цвет с черного на белый (или на любое их сочетание) по всей своей поверхности.

Модель iX Flow основана на электрическом внедорожнике iX, который BMW представил в 2021 году.

В компании отмечают, что изменение цвета автомобиля из темного на светлое поможет во время путешествия при высокой температуре, чтобы повысить эффективность и терморегулировку внутри автомобиля.

 
bmw

Для разработки программы BMW сотрудничала с компанией E-Ink – именно она разработала технологию, используемую в электронных книгах Kindle и коммерческих дисплеях для таких брендов, как Sony и Amazon.com.

Применение e-ink у BMW работает с помощью плёнки, которой покрыт весь кузов. Она содержит цветовые пигменты, которые при стимуляции разными электрическими сигналами поднимаются на поверхность, чем вынуждают ее изменять оттенок.

Экономическая правда

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