Демократы в Сенате ослабят давление на Байдена по СП2 из-за переговоров с Кремлем - Politico

Топ-демократы в Сенате США последовательно поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но сейчас готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем и могут не поддержать проект, который бы заставил его применить санкции.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

На следующей неделе в Сенате должны голосовать за проект сенатора-республиканца Теда Круза, который бы заставил Байдена применить санкции к СП2.

В среду от сенаторов-демократов прозвучали сигналы о том, что они изменили позицию, чтобы не ослаблять позиции президента – учитывая продолжающиеся переговоры с Кремлем. Они считают, что проект Круза навредил бы Байдену сейчас, когда ему важно демонстрировать единство с европейскими союзниками, а также - отобрал бы возможность использовать СП2 как важный элемент давления в переговорах с Россией.

Следовательно, проекту может не хватить необходимого количества голосов для преодоления порога в 60 голосов.

"В настоящее время для нас очень важно тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из очень важных союзников. Поэтому я считаю, что сейчас для такой поправки неудачное время", - сказала сенатор Джин Шахин.

Ранее практически все сенаторы из обеих партий поддерживали санкции, изложенные в проекте Круза, и Шахин также являлась одним из их ключевых их сторонников.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, член сенатского комитета по иностранным делам, рассказал, что он пытается "завернуть" проект Круза, потому что тот осложнил бы отношения с европейцами тогда, когда важно совместно противодействовать агрессивному поведению России. "Вбивать клин в трансатлантические отношения сейчас – это не продуктивно, если наша конечная цель – спасти Украину от вторжения", – сказал он.

Лишь один демократ из тех, с которыми общались POLITICO – Ричард Бламентал – сказал, что будет голосовать "за". "Это точно верная вещь, поэтому для меня это не будет сложным голосованием", - заявил он.

Тед Круз не принимает аргументы демократов, заявив, что они хотят просто поддержать Байдена, поставив партийную приверженность выше интересов США. "Единственная проблема с проектом в том, что президентом сейчас является демократ. Они голосовали "за", когда президентом был Трамп, и если бы президентом все еще был Трамп, каждый демократ поддержал бы проект", - заявил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок отметил, что СП2 может быть инструментом давления Запада на саму Россию и что в случае новой российской агрессии против Украины работу газопровода сложно представить. Он также подчеркнул, что трансатлантическая солидарность является важнейшим инструментом для противодействия российской агрессии.

Ранее демократы Сената согласились проголосовать за предложение Круза с порогом в 60 голосов, что означает, что республиканцу нужно будет привлечь более 10 сенаторов-демократов, чтобы провести свой законопроект через Сенат.

Круз также блокировал назначение кандидатов Байдена на ряд должностей, пообещав поддерживать блокаду, пока администрация Байдена не введет санкции против газопровода, одобренные Конгрессом.