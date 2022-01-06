Казахстан ввел госрегулирование цен на автогаз

ABDUAZIZ MADYAROV/AFP via Getty Images

Правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ на 180 дней.

Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", – говорится в заявлении.

Так, цены в разных регионах на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр.

Такие предельные цены на розничную реализацию бензина установлены с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 – 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр, марка АИ-95 – 215 тенге за литр.

Предельные цены на розничную реализацию дизельного горючего (летнее, межсезонное) на базе НДС установлены в зависимости от региона: от 230 до 260 тенге за литр.

Напоминаем:

На фоне протестов президент Казахстана Касим Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем в два раза: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

Почти во всех крупных городах Казахстана произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

Протестующие призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.

4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились. 5 января Токаев отправил правительство в отставку.

В Алматы и Мангистауской области ввели чрезвычайное положение.