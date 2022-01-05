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Nikola отказалась от претензий к Tesla на 2 миллиарда долларов

Среда, 5 января 2022, 19:35

Производитель электромобилей Nikola отказался от патентного иска размером 2 миллиарда долларов к компании Tesla.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно документам, поданным обеими компаниями в федеральный суд в Сан-Франциско, обе стороны приняли решение отозвать взаимные претензии и иски. 

В 2018 году Nikola подала в суд на Tesla, обвинив конкурента в копировании защищённых патентами дизайнов, включая U-образную форму лобового стекла, а также формы дверей. Речь идет о грузовиках Tesla Semi и Nikola One.

Компания Tesla категорически отвергла все обвинения в краже дизайна и подала встречный иск. Однако судебное разбирательство застопорилось после того, как в прошлом году прокуратура обвинила основателя и бывшего главу Nikola Тревора Милтона в мошенничестве с ценными бумагами и введении инвесторов в заблуждение относительно перспектив компании.

 
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REUTERS

В начале октября судья был готов в одностороннем порядке прекратить слушания по данному делу, поскольку обе стороны внезапно перестали реагировать на судебные запросы.

Tesla представила Semi в 2017 году и заявила, что начнет производство грузовиков в 2019 году. Позже запуск производства перенесли на 2022 год.

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Tesla США

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