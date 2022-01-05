Украинский экспорт в 2021 году стал рекордным – Минэкономики

Nina Liashonok / Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Экспорт Украины по итогам 2021 года достиг рекордной отметки в 68,24 миллиарда долларов.

Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011 году (68,39 млрд долларов) и в 2012 годах (68,81 млрд долларов), однако с учетом временно оккупированных ныне территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и, частично, Донецкой и Луганской областей.

15 февраля будет объявлен общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги).

За 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил 111,84 млрд долларов при положительном сальдо – 443,25 млн долларов.

За полный 2021 год оборот товаров составил 141,54 млрд долларов (на 36,71% больше, чем в 2020 году).

"Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на 19,05 млрд долларов", – отметила Свириденко.

Экономическая правда