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Россия блокирует поставки угля из Казахстана – Галущенко

Среда, 5 января 2022, 17:25

Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного "Центрэнерго" энергетического угля через свою территорию.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на пресс-конференции.

"Уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный контракт на 660 тыс тонн угля для отопительного сезона, но из-за действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита. Ни мы, ни "Центрэнерго" не видим возможности физически этот уголь получить", – сказал Галущенко.

При этом, по его словам, морским путем уголь идет в Украину стабильно и с соблюдением графика.

Министр заявил о существенном снижении стоимости импортируемого ресурса: "Если в период высоких цен его стоимость доходила до 300 долларов за тонну, то сейчас речь идет о 140 долларах".

Экономическая правда

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уголь Центрэнерго Минэнергетики Казахстан РФ

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