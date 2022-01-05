Офис генпрокурора заблокировал счета "АрселорМиттал"

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Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "АрселорМиттал Кривой Рог".

Представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

Спор касается подхода к расчету ренты.

"4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию АрселорМиттал Кривой Рог и отклонил гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде", – говорится в сообщении.

Сейчас гражданский процесс против "АрселорМиттал Кривой Рог" не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании, добавили в компании.

Экономическая правда