Все разделы
Укр / Рус

Офис генпрокурора заблокировал счета "АрселорМиттал"

Среда, 5 января 2022, 16:50
 
Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "АрселорМиттал Кривой Рог".

Представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

Спор касается подхода к расчету ренты.

"4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию АрселорМиттал Кривой Рог и отклонил гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде", – говорится в сообщении.

Сейчас гражданский процесс против "АрселорМиттал Кривой Рог" не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании, добавили в компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Криворожсталь Генпрокуратура

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Криворожсталь" может построить электростанцию 23 июня 2021, 12:41
Глава "Криворожстали" Мауро Лонгобардо: рента, электроэнергия, газ – все это должно быть дешевле 23 июня 2021, 09:15
У Ахметова и Пинчука прокомментировали решение суда по "Криворожстали" 6 июля 2018, 13:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!