США обещают стабильные поставки ядерного топлива Украине

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.

Источник: Министерство энергетики

Детали: 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения в Украине отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны России.

Галущенко напомнил, что РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге, Украина переориентировалась на другие источники импорта, сейчас основной путь поставок угля – морской.

Также на встрече обсуждалась ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, включая техническую поддержку и стабильное пополнение запасов горючего.

Квин заверила, что США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.

И.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, принявший участие во встрече, поблагодарил американскую сторону за поддержку и засвидетельствовал готовность специалистов компании к дальнейшему сотрудничеству со специалистами США.

Отдельное внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.

Украинская правда