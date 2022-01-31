Норвегия переносит запуск терминала сжиженного газа

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Перезапуск норвежского терминала сжиженного газа откладывается почти на два месяца, поэтому рынок до мая не получит дополнительных поставок газа в условиях низких запасов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о терминале Hammerfest оператора Equinor, который должен был запускаться 31 марта. В компании отметили, что должны перенести начало работы до 17 мая или почти на два месяца.

Отсрочка обусловлена, в частности, ограничениями из-за пандемии, в результате чего оператору нужно больше времени, чтобы подготовить терминал для работы. Он является одним из крупнейших в Европе и может обрабатывать 18 млн кубометров газа в день при полной загрузке.

Перенос запуска терминала повлияет на предложение газа на рынке. Европа находится в условиях низких запасов в хранилищах с заполненностью всего 39%. При этом "Газпром" продолжает ограничивать поставки газа в Европу, которая ищет дополнительные источники голубого топлива.

"Очень вероятно, что рынок рассчитывал на то, что большая часть этого объема поступит в Европу с начала апреля и поможет в затруднении заполнить очень низкие хранилища в течение лета", – считает Том Марзек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики ICIS.

В настоящее время цены на газ в Европе держатся на уровне около 1000 долларов за тысячу кубов.

Экономическая правда