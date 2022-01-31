Крупнейший в мире суверенный фонд предупреждает о постоянно высокой инфляции

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Крупнейший в мире суверенный фонд – Norges Bank Investment Management – ​​предупредил, что всплеск инфляции становится постоянным признаком глобальной экономики: там не считают нынешний глобальный рост цен временным.

Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

В управлении фонда – активы на 1,3 трлн долларов.

"Инфляция потребительских цен достигает наивысшего уровня более чем за два десятилетия в крупных промышленных экономиках мира, в частности в США, где годовой темп роста цен достиг 7 процентов в декабре против всего 0,1 процента в мае 2020 года", - напоминает газета.

Танген сказал, что норвежский суверенный фонд считает, что инфляция "может быть сильнее, чем обычно ожидается", поскольку мир испытывает высокий спрос и длительные нарушения в цепях поставок.

"Мы видим это повсеместно. Вы видели, как Ikea повысила цены на 9 процентов, вы видели рост цен на продукты питания, сохраняются высокие тарифы на грузоперевозки, металлы, сырье, энергоносители, газ... Мы также видим повышение зарплат", - констатировал он.

По словам Тангена, впереди период "чрезвычайно низких процентных ставок и высокого фондового рынка с увеличивающейся инфляцией, а иногда и ускоряющейся", что приведет к низкой доходности акций и облигаций.

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Экономическая правда