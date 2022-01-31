МХП уплатил в 2021 году более 5 млрд грн налогов

МХП

Агроиндустриальный холдинг МХП в 2021 году перечислил в бюджеты всех уровней Украины более 3,78 млрд грн налогов и сборов. С учетом 1,27 млрд грн ЕСВ общая сумма уплаченных компанией налогов, сборов и взносов превысила 5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба МХП.

"Сумма налогов МХП в государственный бюджет составляет 1,943 млрд грн. В местные бюджеты поступило 1,837 млрд грн. Еще 1,277 млрд грн МХП направил на выплату единого социального взноса (ЕСВ) в систему общеобязательного государственного социального страхования Украины. Таким образом, общая сумма налогов, сборов и взносов МХП в 2021 году составила 5,058 млрд грн", — сказано в сообщении.

МХП

Отмечается, что рост налоговых поступлений и ЕСВ составляет 24% к показателям 2020 года. Больше всего выросли налоги в государственный бюджет — почти на 40%. Налоги в местные бюджеты увеличились на 16%, а ЕСВ — на 14%.

В МХП также сообщили, что за последние 5 лет (период 2017−2021 годов) агрохолдинг уплатил 20,83 млрд грн налогов, сборов и единых социальных взносов.

Напомним, что МХП второй год подряд занимает второе место среди компаний-производителей мяса курятины в Европе. Холдинг экспортирует свою продукцию в 87 стран мира. Компания также попала в ТОП-5 бизнесов Украины, внедряющих "зеленые" технологии. В декабре 2021 года МХП получил награду Глобального договора ООН "Partnership for Sustainability Award".