В Греции построят терминал по приему сжиженного природного газа
Воскресенье, 30 января 2022, 17:31
Принято окончательное инвестиционное решение о строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оператора проекта Gastrade SA.
Там напомнили, что в стране уже работает один терминал. В 2021 году он принял 2,4 млрд. куб. м газа.
Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд. куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Оператор отмечает, что мощности терминала законтрактованы уже наполовину.
Проект строительства терминала получил господдержку от Греции в 167 млн евро.
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