В Греции построят терминал по приему сжиженного природного газа

Принято окончательное инвестиционное решение о строительстве в Греции второго терминала по приему сжиженного природного газа.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оператора проекта Gastrade SA.

Там напомнили, что в стране уже работает один терминал. В 2021 году он принял 2,4 млрд. куб. м газа.

Новый плавучий терминал мощностью 5,5 млрд. куб. м в год должен заработать в конце 2023 года. Оператор отмечает, что мощности терминала законтрактованы уже наполовину.

Проект строительства терминала получил господдержку от Греции в 167 млн ​​евро.