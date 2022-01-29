У банка "Львов" появился новый акционер

Nordic Environment Finance Corporation Nefco стала новым акционером Банка "Львов" с долей 13,94% в уставном капитале, при этом уставный капитал увеличился на 270 миллионов гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В банке говорят, что новый акционер усилит фокус в сфере устойчивого экологического и социального финансирования.

Напоминаем:

Крупнейшими акционерами банка "Львов" являются Швейцарский инвестиционный фонд responsAbility (48,56%) и Маргеир Петурсон, частный инвестор из Исландии (37,47%).

Nefco является международным финансовым учреждением, финансирующим первоначальное расширение североевропейских "зеленых решений" на мировых рынках.