Британия предупреждает бизнес о возможных российских кибератаках

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Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные корпорации повысить свою кибербезопасность на фоне возможных кибератак со стороны России.

Об этом сообщает Reuters.

Такое предупреждение обусловлено напряжением вокруг взыскания Россией своих войск на границы с Украиной и возможной эскалации. Кроме того, в начале января была осуществлена кибератака на правительственные сайты в Украине.

В Минцифре впоследствии заявили, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

"В течение нескольких лет мы наблюдали модель злонамеренного поведения россиян в киберпространстве", — сказал Пол Чичестер, операционный директор Центра. "Инциденты в Украине имеют признаки подобной активности России, которую мы наблюдали раньше".

"Призываем британские компании повысить свою устойчивость к кибербезопасности в ответ на злонамеренные киберинциденты в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении Национального центра кибербезопасности.

Напоминаем:

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. В Минцифре заявили, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

В Совете нацбезопасности и обороны считают, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и на портал "Дія" совершила группа UNC1151, связанная с разведкой Беларуси - тесно сотрудничающей с РФ страны.

Госспецсвязи опубликовало часть расследования кибератаки на правительственные сайты 14 января, в котором говорится, что для уничтожения данных использовали по меньшей мере две программы.

Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия

Экономическая правда