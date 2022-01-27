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Apple скоро представит функцию для использования iPhone в качестве платежного терминала – СМИ

Четверг, 27 января 2022, 15:55
 
getty images

Компания Apple разрабатывает новую функцию, позволяющую малым предприятиям принимать платежи непосредственно на своих iPhone без дополнительного оборудования.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В таком случае для оплаты достаточно поднести к iPhone банковскую карту или другой смартфон с поддержкой бесконтактной оплаты.

По данным издания, для работы функции не требуется никаких дополнительных устройств и компонентов.

Как утверждают собеседники агентства, Apple может запустить возможность принимать платежи с обновлением программного обеспечения в течение ближайших месяцев.

Ожидается, что в ближайшее время Apple выпустит первую бета-версию обновления iOS 15.4, а в широкий доступ она выйдет весной.

Представитель Apple отказался от комментариев Bloomberg.

Агентство не уточняет, какие модели iPhone могут получить обновления с поддержкой приема платежей.

Bloomberg предполагает, что будет задействован чип NFC, который сейчас используется в iPhone для Apple Pay – бесконтактной оплаты смартфоном.

"Намерена ли Apple заключать партнерство с одной из существующих платежных сетей или сама ее создавать, пока неизвестно", - пишет Bloomberg.

По информации издания, Apple разрабатывает функцию примерно с 2020 года, когда она купила канадский стартап Mobeewave, разрабатывавший аналогичную технологию. Сумма сделки составляла около 100 млн дол.

Экономическая правда

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Apple деньги iPhone

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