Официальный сайт Украины ночью атаковали хакеры

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществили кибератаку.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: В результате хакерской атаки сайт несколько часов был недоступен для пользователей.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили, но работа по противодействию последствиям кибернапаения продолжается.

Сообщается, что специалисты МИД "принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта", поэтому в ближайшее время все еще возможны проблемы с доступом к ресурсу.

Справка: Официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий об Украине.

Сейчас сайт Ukraine.ua доступен на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Ночью 14 января хакеры также взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. В Минцифре заявили, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия

Украинская правда