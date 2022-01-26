Samsung в феврале представит флагманы Galaxy S22

Компания Samsung анонсировала, что презентация Galaxy Unpacked 2022 состоится 9 февраля – там говорят, что установили "новый, недостижимый ранее стандарт для смартфонов из флагманской серии S".

Об этом сообщается в объявлении на сайте компании.

Презентация начнется 9 февраля в 10 часов EST или в 17 часов по киевскому времени.

Трейлер презентации Galaxy Unpacked 2022 можно посмотреть на YouTube-канале Samsung.

Ожидается, что на презентации будут представлены телефоны серии Galaxy S22.

Английское слово "заслуживает внимания" (noteworthy) может означать наличие в новом телефоне функций, свойственных линейке Galaxy Note.

Ранее глава мобильного подразделения Samsung Те Мун Ро говорил, что компания представит в феврале телефон Samsung Galaxy S22 Ultra.

Тем временем в сети появились рендеры всех моделей Samsung Galaxy S22 во всех цветах – в частности, на сайте PhoneArena.

Samsung Gaalxy S22 фото: PhoneArena

Сообщается, что Samsung Galaxy S22 имеет AMOLED-экран 6,06 дюйма, разрешение – 1080х2400 пикселей, частота обновления –120 Гц с покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Модель работает с процессором Qualcomm или Exynos, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 или 256 ГБ.

При этом набор камер имеет основную камеру 50 Мп, телеобъектив 10 Мп с зумом 3x, ультраширокоугольный объектив 12 Мп, камеру для селфи 10 Мп.

Samsung Galaxy S22 имеет батарею 4000 мАч с быстрой зарядкой, а также поддерживает беспроводную зарядку.

Samsung Gaalxy S22 Plus фото: PhoneArena

В то же время Samsung Galaxy S22 Plus имеет AMOLED-экран 6,55 дюйма, разрешение 1080х2400 пикселей, частота обновления – 120 Гц с покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон работает с процессором Qualcomm или Exynos, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 или 256 ГБ.

Камеры: основная – 50 Мп, телеобъектив 10 Мп с зумом 3x, ультраширокоугольный объектив 12 Мп, камера для селфи – 10 Мп.

Смартфон имеет батарею 4500 мАч с быстрой зарядкой, поддерживает беспроводную зарядку.

Samsung Gaalxy S22 Ultra фото: Phonearena

А модель Galaxy S22 Ultra имеет AMOLED-экран 6,8 дюйма, с разрешением 1440х3200 пикселей, частота обновления – 120 Гц с покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Совместимость с процессором Qualcomm или Exynos, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопителем 128, 256 или 512 ГБ.

Камеры: основная – 108 Мп, телеобъектив 10 Мп с зумом 10x, ультраширокоугольный объектив – 12 Мп, камера для селфи – 40 Мп.

Обладает батареей 5000 мАч с быстрой зарядкой, поддерживает беспроводную зарядку.

Кроме этого, Galaxy S22 Ultra оснащен фирменным стилусом.

Экономическая правда