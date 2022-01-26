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Минцифры начинает тестирование смены прописки в "Дії"

Среда, 26 января 2022, 10:55
 
фото: минцифры

Министерство цифровой трансформации запускает в Дії бета-тестирование новой функции, с помощью которой в онлайн-формате можно будет изменить место регистрации.

Об этом сообщил в Facebook министр Михаил Федоров.

"Собираем желающих на бета-тест декларирование места жительства в приложении Дія. Наконец-то самая популярная услуга среди украинцев станет доступна на всю страну онлайн за несколько кликов", - написал он.

"Больше никаких визитов в военкомат или поездки в ЦНАП - очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", - заверил он.

Министр отметил, что сейчас услуга недоступна для жителей Днепра, Черновцов, Николаева, Херсона, Запорожья.

Для участия в бета-тестировании необходимо:

  • Налоговый номер и один из е-паспортов в приложении – ваш и владельцев жилья;
  • Наличие Дія.Підпису у вас и владельцев жилья
  • Право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости
  • Проверить это и информацию о совладельцах можно здесь: https://bit.ly/3qTgOwo
  • Заявитель должен быть старше 14 лет.

Чтобы протестировать функцию, нужно подключиться по ссылке и заполнить анкету. После этого на почту придет письмо с последующими инструкциями.

Напомним:

5 ноября Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства, которое можно будет изменить онлайн в портале "Дия".

Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект, который позволит осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дия".

Экономическая правда

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"Дія" Минцифра

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