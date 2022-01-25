"Зеленый" переход к 2050 году будет стоить Украине 15% ВВП

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Трансформация по пути к климатической нейтральности будет стоить Украине 15% суммарного ВВП к 2050 году – это соотношение значительно больше, чем в развитых странах.

Об этом говорится в отчете McKinsey.

Исследователи оценили, что капитальные затраты на энергетические системы и землепользование при переходе к климатической нейтральности составят 275 трлн долларов. То есть глобальная экономика должна в среднем тратить 9,2 трлн долларов между 2021 и 2050 годами – на 3,5 трлн долларов больше, чем сейчас.

При этом 1 трлн долларов, которые тратятся сегодня, должны быть направлены в пользу активов с низким уровнем загрязнения вместо высокого.

В результате перехода мир может получить около 200 млн. рабочих мест, но потерять 185 млн., отмечают в McKinsey.

Аналитики прогнозируют, что Украине и ряду стран бывшего СНГ придется тратить ежегодно около 0,6 трлн долларов на "зеленый" переход. Общие расходы только Украины к 2050 году составят 15% от ее ВВП.

Больше расходов потребует энергоэффективность – около четверти из этих 0,6 трлн долларов. Еще 20% придется потратить на отказ от ископаемого топлива, меньше – на энергетику.

Наибольшие расходы потребуются в США, Европе и Китае. В то же время, для этих стран такие объемы составят лишь 5,9% их ВВП, а для Украины, Казахстана, Узбекистана и других переход обойдется в 18% регионального ВВП.

В McKinsey отметили, что страны с развивающейся экономикой могут столкнуться с проблемами доступа к рынкам капитала. Это может быть особенно критическим, поскольку речь идет об инвестициях в технологии с низким уровнем выбросов, которые могут быть сложнее профинансировать.

Экономическая правда