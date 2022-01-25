МВФ ухудшил прогноз развития мировой экономики: что обусловило

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Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 0,5 п.п. до 4,4% из-за распространения Омикрона и роста цен на энергоносители.

Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook.

В отчете указывают, что мир начал 2022 год в худшем состоянии, чем ожидалось. А именно, распространение очередного штамма коронавируса Омикрон влечет за собой новые карантинные ограничения.

В то же время дальнейший рост цен на энергоносители и перебои в цепях снабжения приводит к большему ожидаемому росту инфляции – в частности, в США и развивающихся странах.

Первая заместительница управляющего директора МВФ Гита Гопинат отметила, что российская агрессия в отношении Украины, вероятно, приведет к еще большим ценам на энергию. Как следствие, высокие темпы инфляции будут продолжаться дольше.

Несмотря на это, согласно прогнозу, инфляция постепенно замедлится в 2022 году, учитывая более жесткую монетарную политику крупнейших центробанков мира.

В МВФ также отмечают ситуацию с рынком недвижимости в Китае и медленное возобновление потребления среди причин сдерживающих экономическое развитие.

В 2023 году рост мировой экономики условится до 3,8%. Хотя Фонд улучшил прогноз на 0,2 п.п., это связано, прежде всего, с ухудшением прогноза 2022 года. МВФ надеется, что текущие угрозы развития экономики лишатся влияния в конце 2022 года.

Предпосылкой такой траектории является улучшение уровня вакцинации в мире и рост эффективности лечения коронавируса.

Главным риском для мира остается появление новых штаммов COVID-19. Кроме того, логистический кризис, волатильность цен на энергоносители и давление на заработную плату означают, что неопределенность относительно инфляции высока.

МВФ подчеркивает, что повышение учетных ставок ведущими центробанками влечет за собой риск финансовой стабильности и потока капитала для развивающихся рынков. Особенно – в условиях высокого уровня долга на фоне пандемии.

Другие глобальные риски могут реализоваться из-за высокой геополитической напряженности. Климатическая чрезвычайная ситуация означает высокую вероятность больших природных катаклизмов.

Экономическая правда