Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного и дезинформационного давления, и просит не паниковать.

Об этом он сказал по итогам заседания СНБО.

По словам Шмыгаля, угроз функционированию национальной экономики нет.

"Кроме информационного, особенно дезинформационного давления, которые могут нанести дестабилизацию экономике, нет. На сегодняшний день один из самых высоких уровней золотовалютных запасов, 30 млрд и более 100 млн долларов на счетах золотовалютных запасов, что позволяет нам четко совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на денежном рынке.

Курс доллара на сегодняшний день 28,3, то есть есть валютный коридор, в котором он колеблется", - сказал Шмигаль.

Он добавил, что бюджет-2021 полностью был выполнен, а доходы выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Относительно показателя экспорта-импорта премьер заявил, что рост экспорта товаров – на 38%, рост импорта – на 33%, а сальдо внешней торговли товарами составило -3,6 млрд долл. США, по его словам, сальдо втрое улучшилось.

По состоянию на 24 января на Едином казначейском счете в общей сложности 55 млрд 115 млн грн, из них 19 485 – это гривны и 35 млрд 630 млн – это валютный эквивалент, отметил премьер.

"Все основные крупные платежи скорее всего состоятся в сентябре месяце, к этому времени помесячная нагрузка по внешним выплатам абсолютно умеренная", - добавил он.

По его словам, в правительстве не видят угроз внешних невыплат или взысканий.

Он также напомнил о решении Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи.

Как и секретарь СНБО Алексей Данилов, Шмигаль заявил, что не нужно паниковать.

Напомним:

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.

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Экономическая правда