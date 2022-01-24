НБУ прекратил деятельность 10 страховщиков: причина

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Нацбанк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений (ГРФУ) 10 страховщиков, находящихся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ исключил из реестра следующие компании:

ЧАО "УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (ЕГРПОУ 20346864, г. Донецк);

ЧАО "СК "ЕВРОСИБИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 30986539, г. Донецк);

ЧАО "СК "ВЕГА" (ЕГРПОУ 32686137, г. Донецк);

ЧАО "СК "ГАРАНТ ПРЕСТИЖ" (ЕГРПОУ 33340229, г. Донецк);

ОДО "СК "СПИЧ" (ЕГРПОУ 32123558, г. Донецк);

ОДО "СК "СПИЧ И К" (ЕГРПОУ 20337285, г. Макеевка, Донецкая область);

ПАО "СТРАХОВОЙ СОЮЗ" (ЕГРПОУ 20185705, г. Луганск);

СТРАХОВОЕ ЧАО "КРЫМ - АФЕС" (ЕГРПОУ 16331638, г. Симферополь, Автономная Республика Крым);

ЧАО "КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС" (ЕГРПОУ 30562259, г. Красноперекопск, Автономная Республика Крым);

ЧАО "СК "АНГАРАНТ" (ЕГРПОУ 31514473, г. Севастополь).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 21 января 2022 года.

Лицензии указанных страховщиков аннулированы с 19 декабря 2021 года на основании подпункта 1 пункта 21 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 18 ноября 2021 г. № 1909-IX "О страховании", - пояснили в НБУ.

19 декабря 2021 вступил в силу ЗУ "О страховании".

Согласно абзацу первому пункта 21 раздела XV "Заключительные и переходные положения" со дня вступления в силу настоящего закона:

1) считаются аннулированными лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, выданные страховщикам, местонахождение которых по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований является временно оккупированная территория Украины или территория проведения операции. соединенных сил;

2) Национальный банк Украины в установленном им порядке исключает страховщиков, указанных в настоящем пункте, и сведения о них из Государственного реестра финансовых учреждений.

Экономическая правда