Акции компаний мира продолжают падать: что происходит

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В четверг, 20 января, акции мировых компаний начали активно терять свою рыночную стоимость, и продолжили падение на следующий день – все из-за инфляции.

Об этом сообщает Reuters, данные Yahoo Finance.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,89% – отслеживает 30 крупнейших компаний США. Индекс 21 января котируется на уровне 34 715,39 пункта, что является самым низким значением с начала декабря.

Утратил позиции также индекс S&P 500, в который входит топ-500 компаний Штатов. В пятницу он упал на 1,10% до 4489,73 пункта, то есть наименьших значений с октября прошлого года.

Еще один главный индекс американского рынка, Nasdaq Composite потерял 1,30% капитализации до самого низкого уровня с июня 2021 года – 14 154,02 пункта.

Инвесторы озабочены ростом ставок, поскольку таким образом заимствования становятся более дорогими и могут ухудшить как перспективы глобального роста, так и прибыли компаний.

Опрос экономистов Reuters показал, что они ожидают от ФРС значительно более быстрого усиления монетарной политики, чтобы взять под контроль инфляцию, которая достигает сорокалетних рекордов.

Заседание Федрезерва состоится уже на следующей неделе, так что в ожидании решения начали падать как американские биржи, так и криптовалюты.

Одновременно растет доходность двухлетних бондов Казначейства США: на 1,2 б.п. до 1,037 %. При этом "длинные" бумаги оборотом 10 лет снизили доходность на 1,2% до 1,815%.

В Еврозоне рынки, напротив, выросли – индекс FTSEurofirst прибавил 0,51% на закрытии рынка 20 января. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сигнализирует, что в Европе потребности в значительном усилении монетарной политики в результате другой экономической ситуации.

При этом аналитики утверждают, что рынок находится также под влиянием геополитических рисков на фоне угрозы Украине со стороны РФ.

Напоминаем:

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самое низкое значение с начала августа 2021 года. Падают и другие криптовалюты мира в ожидании решения ФРС.

Биржевой индекс Nasdaq в четверг, 20 января, сократился на около 5%, а S&P 500 продолжает падать уже третью неделю подряд.

Экономическая правда