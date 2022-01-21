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МВФ выделит 50 миллиардов долларов на экологию, часть получить может и Украина

Пятница, 21 января 2022, 09:00
 
getty images

Международный валютный фонд создает фонд в 50 млрд долларов, что будет кредитовать страны с низким и средним доходом для борьбы с климатическими изменениями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Средства смогут получить все развивающиеся страны с низким уровнем дохода и страны со средним уровнем дохода с ВВП на душу населения менее 12 тысяч долларов в год (340 тыс. грн в год – ЭП).

Под эти критерии подпадает и Украина, где ВВП на душу населения в 2020 году составил более 3,7 тысячи долларов.

Таким образом получить деньги для противодействия глобальному потеплению смогут около 75% стран МВФ. Фонд планируется запустить до конца 2022 года.

Однако может ли каждая отдельная страна получить доступ к фонду МВФ будет определять индивидуально, в зависимости от долговой политики стран и их устойчивости в проведении структурных изменений.

Кроме того, чтобы получить доступ к фонду, страна уже должна сотрудничать с МВФ по основной программе.

Траст будет финансироваться более богатыми странами, которые направляют свои резервы в МВФ более "бедным" странам. Фонду придется мобилизовать 50 миллиардов долларов для того, чтобы справиться с прогнозируемым спросом.

Фонд направлен на решение долгосрочных проблем экономической стабильности, в частности – изменение климата, готовность к пандемии и цифровизации. Предполагается, что исполнительный комитет может дать старт инициативе на собрании в апреле, а до конца года она заработает полностью.

В МВФ объяснили, что сумма денег, которую любая страна может одолжить у траста, будет ограничена 150% квоты МВФ страны, но не более 1,4 миллиарда долларов.

Сотрудники фонда предлагают дать странам 20 лет на возврат средств, а погашение ссуды, за исключением выплаты процентов, будет начинаться через 10 лет.

Экономическая правда

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МВФ

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