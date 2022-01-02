Для сельхозпроизводителей заработали новые налоговые правила

С 1 января налоговый закон внедряет новую систему налогообложения сельхозпроизводителей и вводит понятие "минимальное налоговое обязательство".

Об этом говорится в публикации ЭП.

Это сумма налогов, которую каждый владелец сельхозземли должен уплачивать в бюджет. Эта сумма составит около 5% стоимости земли в год.

Если сумма всех налогов (налога на землю, налога на прибыль, единого налога), уплачиваемых сельхозпроизводителем, будет меньше МНС, то ему придется доплатить разницу.

Минимальное налоговое обязательство не определяется для огородов, земельных участков дачно-строительных и садоводческих (городнических) кооперативов, а также для сельхозземель, находящихся в пределах населенных пунктов.

Также изменения касаются налога на продажу сельхозпродукции. Теперь нужно уплачивать налог на доходы физлиц (18%), если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат. В 2021 году это 72 тыс. грн, в 2022 году – 78 тыс. грн.