В прошлом году импорт говядины в Украину вырос на 34% – УКАБ

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По итогам 2021 года украинский мясной рынок нарастил импорт говядины до 2,78 тыс. тонн - это на 34% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Больше всего в Украину поставлялось мороженое мясо - 1,94 тыс тонн (70% от общих поставок).

"Свежее и охлажденное мясо составляло 0,84 тыс тонн", - говорится в сообщении.

При этом ключевыми экспортерами в Украину говядины стали:

Австрия – 1 148 тонн;

Литва – 534 тонн;

Польша – 237 тонн;

США – 182 тонны.

В ассоциации отмечают, что объемы поставок украинской говядины за границу также демонстрируют незначительный рост в 2021 году.

"Несмотря на тяжелое положение в отечественном скотоводстве, украинские экспортеры отправили в другие страны 27,55 тыс. тонн мяса, что на 11% больше, чем в прошлом году.

99% поставок проходило исключительно в мороженом виде. Для сравнения, поставки в 2020 году имели соотношение 92% мороженого и 8% охлажденного, а в 2019 году – 61% мороженого и 39% охлажденного", – добавляют в УКАБ.

Больше всего экспортировали в следующие страны:

Китай – 12,33 тыс тонн;

Беларусь – 3, 68 тыс тонн;

Казахстан – 3,10 тыс тонн;

Узбекистан – 2,89 тыс тонн.

В УКАБ подчеркивают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года поголовье КРС составило 2689,4 тыс. голов, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 184,6 тыс. голов меньше (-6,4%).

Экономическая правда