В прошлом году импорт говядины в Украину вырос на 34% – УКАБ
По итогам 2021 года украинский мясной рынок нарастил импорт говядины до 2,78 тыс. тонн - это на 34% больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Больше всего в Украину поставлялось мороженое мясо - 1,94 тыс тонн (70% от общих поставок).
"Свежее и охлажденное мясо составляло 0,84 тыс тонн", - говорится в сообщении.
При этом ключевыми экспортерами в Украину говядины стали:
- Австрия – 1 148 тонн;
- Литва – 534 тонн;
- Польша – 237 тонн;
- США – 182 тонны.
В ассоциации отмечают, что объемы поставок украинской говядины за границу также демонстрируют незначительный рост в 2021 году.
"Несмотря на тяжелое положение в отечественном скотоводстве, украинские экспортеры отправили в другие страны 27,55 тыс. тонн мяса, что на 11% больше, чем в прошлом году.
99% поставок проходило исключительно в мороженом виде. Для сравнения, поставки в 2020 году имели соотношение 92% мороженого и 8% охлажденного, а в 2019 году – 61% мороженого и 39% охлажденного", – добавляют в УКАБ.
Больше всего экспортировали в следующие страны:
- Китай – 12,33 тыс тонн;
- Беларусь – 3, 68 тыс тонн;
- Казахстан – 3,10 тыс тонн;
- Узбекистан – 2,89 тыс тонн.
В УКАБ подчеркивают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года поголовье КРС составило 2689,4 тыс. голов, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 184,6 тыс. голов меньше (-6,4%).
Экономическая правда
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