Правительство выделит общинам 230 миллионов на развитие ЦПАУ
В течение 2022 года Кабмин предоставит общинам 231 млн грн субвенции для развития и развития сети ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг).
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.
На заседании 19 января правительство внесло изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. В частности, средства можно потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест.
В правительстве добавили, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое.
"Более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах. Ключевая цель остается неизменной - каждый город в Украине с населением более 10 тысяч человек в ближайший год должен получить собственный ЦНАП", - резюмировал премьер.
Экономическая правда
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