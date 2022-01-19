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Правительство выделит общинам 230 миллионов на развитие ЦПАУ

Среда, 19 января 2022, 14:25
 
фото: укринформ

В течение 2022 года Кабмин предоставит общинам 231 млн грн субвенции для развития и развития сети ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг).

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмигаль.

На заседании 19 января правительство внесло изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. В частности, средства можно потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест.

В правительстве добавили, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое.

"Более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах. Ключевая цель остается неизменной - каждый город в Украине с населением более 10 тысяч человек в ближайший год должен получить собственный ЦНАП", - резюмировал премьер.

Экономическая правда

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Кабмин деньги

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