"Нафтогаз" потратит 900 миллионов долларов на модернизацию ТЭЦ

unsplash

"Дочка" "Нафтогаза" ООО "Нафтогаз Тепло" оценивает объем привлечения финансирования для модернизации ТЭЦ примерно в 900 млн долларов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил руководитель компании Виталий Михайле.

Компания управляет Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ и ТКЭ (Львовская область) и ожидает передачу ей в управление шести крупных государственных ТЭЦ.

"НАК будет одним из соинвесторов. Но мы рассчитываем на финансирование из нескольких источников. Это могут быть "зеленые" облигации, которые будут эмитированы либо НАКом, либо компанией "Нафтогаз Тепло", кредитные ресурсы, привлеченные из международных банковских учреждений, финансирование, поступающее вслед за производителями продукции. Мы рассматриваем комбинированные варианты", - сказал Михайле.

По его словам, у компании уже разработана трехлетняя стратегия и видение того, как будет проводиться такая модернизация.

Кабинет министров 4 августа 2021 года принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" в уставный капитал пакетов акций (более 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ" и целостного имущественного комплекса ГП "Северодонецка теплоэлектроцентраль".

Руководитель "Нафтогаза Тепло" добавил, что общая установленная мощность ТЭЦ 652 МВт, но фактически используется только 110 МВт, поэтому "мощности избыточные, оборудование – старое".

"Каждый наш объект – это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана", – заявил он.