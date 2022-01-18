Экс-директора "Укрспецэкспорта" взяли под стражу

Судья Высшего антикоррупционного суда избрала бывшему директору "Укрспецэкспорта" меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Судебное заседание проходило при отсутствии подозреваемого, поэтому после его задержания и не позднее, чем через 48 часов со времени доставки к месту уголовного производства судья уже с участием этого лица рассмотрит вопрос о применении избранной меры пресечения или ее изменении", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Бывшего генерального директора государственной компании "Укрспецэкспорт" Дмитрия Перегудова НАБУ и САП подозревают в завладении почти 23,5 млн долларов на контрактах с правительством Ирака.

По версии следствия, Перегудов имел целью завладеть частью средств, полученных по указанным контрактам, злоупотребляя своим занимаемым служебным положением.

Экономическая правда