Цены на нефть торгуются на максимуме с 2014 года
Цены на нефть поднимаются на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель – на максимуме с октября 2014 года.
Об этом пишет "Интерфакс".
Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.
В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 января составляет 87,3 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
По итогам торгов 17 января эти контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) - до 86,48 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет к этому времени 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.
В понедельник основные торги WTI не проводились из-за выходного в США
"Настрой нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку ценам", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.
"Нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означают, что ситуация на рынке является более сложной, чем ожидалось", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
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