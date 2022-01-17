Дорогие заимствования: украинские евробонды продолжают стремительно падать

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Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать третий день на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в данных Bloomberg Terminal.

Так, на торгах 17 января украинские евробонды и ВВП-варранты с разным сроком погашения продолжили падать в цене.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Доходность бумаг с ближайшим сроком погашения в сентябре 2022 года взлетела до 26,55% (продажа) и 24,86% (покупка). Еще в пятницу, 14 января, она составила около 19,67% (продажа).

Для сравнения, это значительно превышает доходность облигаций внутреннего госзайма, с которым Минфин продав бумаги на последнем аукционе 11 января. Тогда ставка по бумагам, номинированным в гривне, с оборотом в год составила 11,9%.

Котировки дальше падают по всем бумагам, в том числе "самым длинным", с погашением в 2033 году. Они торгуются по цене 76,46% от номинальной стоимости.

Это иллюстрирует неуверенность западных владельцев украинских евробондов в возможности выплат по ним в будущем. Инвесторы продают свои бумаги, в результате чего их цена на торгах падает, а доходность соответственно растет.

Если высокая доходность украинских евробондов будет сохраняться дальше, Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.

Детальнее о том, на что еще влияет риск российского вторжения на украинские активы ЭП рассказывала в публикации: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: какие последствия?

Напоминаем:

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко утверждает, что угроза нападения России не уменьшилась после того, как в Альянсе ответили отказом на ультимативные требования Москвы.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Экономическая правда