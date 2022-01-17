Десять самых богатых людей в мире за пандемию удвоили свое состояние

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За время пандемии десять самых богатых людей мира вдвое нарастили свое состояние, за пределом бедности в это время оказалось 160 млн человек.

Об этом говорится в отчете международной благотворительной организации OXFAM.

В результате низших доходов беднейшего населения мира погибало около 21 тысяч человек ежедневно. В то же время, противопоставляют в отчете, с марта 2020 года топ-10 самых богатых людей удвоили свое состояние с 700 млрд долларов до 1,5 трлн долларов.

В зависимости от места, состояние миллиардеров значительно отличается. Например, состояние Илона Маска выросло более чем на 1000%, а состояние Билла Гейтса – всего на 30%.

По данным Forbes, на которые ссылается OXFAM, в 10 самых богатых людей мира входят: Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа рассказал, что во время этой пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер. При этом "99% населения мира находятся в худшем положении из-за карантина, низкой международной торговли, меньшего международного туризма".

Как следствие, 160 миллионов человек оказались за чертой бедности. Дневной доход таких лиц для стран с доходами выше среднего не превышает 5,5 доллара, как определено Всемирным банком.

В отчете также подчеркивают, что пандемия больше всего повлияла на женщин и национальные меньшинства. Сейчас в мире работает на 13 миллионов женщин меньше, чем в 2019 году, а более 20 миллионов девушек рискуют не вернуться в школу.

Экономическая правда