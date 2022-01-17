Газпром пробует повысить цену на газ для Польши "задним числом"

Компании "Газпром экспорт" и "Газпром" инициировали обращение в Арбитражный трибунал в Стокгольме в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.

"Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", - подчеркивает "Газпром экспорт".

PGNiG напоминает, что заявки "Газпрома" о повышении цены были поданы в ответ на запросы покупателя о ее снижении.

Согласно регламенту арбитража, PGNiG должна представить свой ответ на заявление "Газпрома" в течение 30 дней.

Напоминаем:

PGNiG является жесткой противницей российских энергетических проектов в Европе.

Польская компания оспорила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный сухопутный отвод от "Северного потока"), вмешалась в суд об исключениях из Газовой директивы ЕС в отношении газопровода "Северный поток-2" и процедуру сертификации оператора этого газопровода.

Кроме того, польский антимонопольный регулятор оштрафовал участников проекта "Северный поток-2" почти на 8 млрд долларов.

В настоящее время на фоне сильного недовольства в Польше растущими ценами на природный газ PGNiG указывает на "Газпром" как виновника проблем газового рынка страны.