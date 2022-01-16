В 2021 задолженность Пенсионного фонда перед Казначейством выросла более чем на 8 миллиардов

По состоянию на 01 января 2022 года задолженность Пенсионного фонда перед ЕКР составила 70 млрд грн. За 2021 год она увеличилась на 8,2 миллиарда.

Об этом сообщил советник председателя Счетной палаты Виктор Мазярчук.

По его словам, в течение года максимальное значение не возвращенного займа было 25 ноября и составило 20,7 млрд грн. А за последние четыре дня года, с 28 по 31 января, Пенсионный фонд вернул Казначейству 11 млрд грн ссуды.

"Пенсионный фонд осуществляет ссуды у Казначейства для выплаты пенсий в случаях когда собственных поступлений на эти цели недостаточно.

То есть недостаточно поступлений от уплаты ЕСВ. Заимствования осуществляются для покрытия кассовых разрывов в Фонде и должны быть возвращены до конца года", - заявил он.

Напоминаем:

Согласно решению Кабинета министров, в 2021 году доходы Пенсионного фонда составят 495,5 млрд. грн. Из них 294 млрд грн – это поступления от ЕСВ, 195,5 млрд грн – перевод из госбюджета. Из последних 21,7 млрд. грн. – это покрытие из государственного бюджета запланированного дефицита.

Важнейшим источником финансирования фонда является поступление от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Это дополнительные 22%, которые работодатель начисляет на зарплату каждого работника и ежемесячно переводит государству.