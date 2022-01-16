В Кабмине хотят превратить пункты пропуска на границе в "современные и комфортные объекты"

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что дал задание министерствам наработать эффективные механизмы, которые позволят уже в этом году начать преобразовывать пункты пропуска в современные и комфортные объекты.

Об этом он написал на Facebook

В 2022 году в рамках программы "Большое строительство" начнется масштабная модернизация пунктов пропуска через государственную границу.

"Прохождение границы должно стать максимально быстрым и удобным для граждан и бизнеса, ведь это лицо нашего государства", - резюмировал он.