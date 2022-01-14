Все разделы
Укр / Рус

Google покупает офисное здание в центре Лондона за 1 миллиард долларов

Пятница, 14 января 2022, 15:45
 
getty images

Техногигант Google потратит 1 млрд долларов на покупку здания в центре Лондона, где он сейчас является арендатором, демонстрируя свою уверенность в будущем офиса как рабочего места.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания, в которой работают 6400 человек в Великобритании, планирует реконструкцию своих офисов в пределах комплекса Central Saint Giles возле Ковент-Гардена в центре Лондона.

"Нам выпала честь работать в Великобритании уже почти 20 лет, и наша покупка комплекса Central Saint Giles отражает нашу постоянную приверженность росту и успеху страны", - заявила финансовый директор материнской компании Google Alphabet Рут Порат.

Google планирует переоборудовать здание, чтобы оно было адаптировано для личной командной работы и имело конференц-залы для смешанной работы, а также создало больше места для отдельных сотрудников.

Новый ремонт также будет предусматривать рабочие помещения, которые позволят работать на свежем воздухе, добавили в компании.

В Google заявили, что в конечном счете компания будет иметь мощность для 10 тысяч сотрудников на своих предприятиях в Великобритании.

"Эти инвестиции в рабочие места от Google являются большим вотумом доверия к Великобритании как ведущему технологическому центру", - сказал министр финансов Британии Риши Сунак.

В прошлом месяце Google заявил, что откладывает свой план возвращения в офис во всем мире из-за растущей озабоченности по штамму коронавируса Omicron.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google Лондон Британия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Полет Starship, чудо-реактор из Китая, запуск электропикапа Маска и новые данные о далеких галактиках. Каких открытий ждет мир в 2022-м 6 января 2022, 13:30
Россия оштрафовала на 10 миллиардов рублей Google и Facebook 24 декабря 2021, 18:20
Обогнал Google: TikTok стал самым посещаемым сайтом года 23 декабря 2021, 09:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!