Хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію"

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія".

Источник: правительственные сайты, Facebook-страница Минобразования

Детали: В Минобразования сообщили, что в связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января официальный сайт министерства временно не работает.

В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция.

В частности, не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Кроме того, на стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

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Дословно: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Также не работает сайт "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.

Украинская правда