Еврокомиссия ожидает ответа от "Газпрома" об объемах поставок газа

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Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер поставила под сомнение стратегию российского "Газпрома" по ограничению поставок газа в период повышенного спроса.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда"

"Действительно заставляет задуматься, что компания, учитывая растущий спрос, ограничивает предложение. Это довольно редкое поведение на рынке", — сказала Вестагер журналистам в Брюсселе.

По ее словам, Еврокомиссия соберет доказательства возможного антиконкурентного поведения основных поставщиков природного газа блока.

"Мы разослали анкеты ряду поставщиков энергии. Мы получили много ответов, но все еще ждем ответов, в том числе от "Газпрома", — сказала она, добавив, что "с нетерпением ждет информацию, чтобы продолжить наш анализ".

Вестагер отметила, что рост цен на энергоносители является "очень важным приоритетом" для ЕС, поскольку "каждое домашнее хозяйство в Европе наблюдает рост своих счетов за электроэнергию".