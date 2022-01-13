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Еврокомиссия ожидает ответа от "Газпрома" об объемах поставок газа

Четверг, 13 января 2022, 18:58
 
getty images

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер поставила под сомнение стратегию российского "Газпрома" по ограничению поставок газа в период повышенного спроса.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда"

"Действительно заставляет задуматься, что компания, учитывая растущий спрос, ограничивает предложение. Это довольно редкое поведение на рынке", — сказала Вестагер журналистам в Брюсселе.

По ее словам, Еврокомиссия соберет доказательства возможного антиконкурентного поведения основных поставщиков природного газа блока.

"Мы разослали анкеты ряду поставщиков энергии. Мы получили много ответов, но все еще ждем ответов, в том числе от "Газпрома", — сказала она, добавив, что "с нетерпением ждет информацию, чтобы продолжить наш анализ".

Вестагер отметила, что рост цен на энергоносители является "очень важным приоритетом" для ЕС, поскольку "каждое домашнее хозяйство в Европе наблюдает рост своих счетов за электроэнергию".

Европейская правда

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ЕС Газпром

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