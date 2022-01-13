Microsoft сняла с производства все консоли Xbox One

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Компания Microsoft сняла с производства всю линейку игровых консолей Xbox One, чтобы сосредоточиться на выпуске последних моделей.

Об этом сообщает TheVerge.

Компания начала сворачивать производство модели Xbox One X еще в 2020 году в преддверии выхода Xbox Series X. Впоследствии стало известно, что к концу 2020 года компания перестала производить также Xbox One S.

Только сейчас Microsoft официально подтвердила, что в 2020 году остановила производство всех консолей линейки Xbox One. Об этом изданию рассказала директорка маркетинга по направлению продуктов Xbox Синди Уокер.

Ранее издание Bloomberg сообщало о предварительных планах конкурента компании, Sony, свернуть производство консоли PS4 в конце 2021 года. Однако впоследствии компания отказалась от этой идеи и планирует выпустить около миллиона консолей PS4 в 2022 году из-за сложностей компании удовлетворить спрос на новую PS5.

Xbox One вышла в свет в 2013 году и представила третью линейку игровых консолей от Microsoft. С тех пор продажи насчитывают 50 миллионов консолей по всему миру на начало 2020 года.

Напоминаем:

Рыночная стоимость компании Microsoft впервые в истории достигла одного триллиона долларов.

В прошлом году корпорация Microsoft отчитывалась о росте доходов на 17% по причине активного спроса на игры и облачные системы в пандемический 2020 год.

Экономическая правда