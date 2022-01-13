Международное энергетическое агентство обвинило РФ в углублении газового кризиса

getty images

Глава Международного энергетического агентства обвинил РФ в ухудшении газового кризиса в Европе и намекнул на использование низких поставок в политических целях.

Об этом сообщает Financial Times.

Фати Бироль, глава МЭА, заявил, что Россия придерживает по меньшей мере треть запасов газа, которые могли бы транспортировать в Европу.

Он обвинил Россию в ограничении поставок газа в Европу в период "усиленной геополитической напряженности". Таким образом, он намекнул, что Москва искусственно создала энергетический кризис в политических целях.

"Мы считаем, что из-за поведения России на европейском газовом рынке появились признаки дефицита", – сказал Бироль. "Замечу, что сегодня низкие поступления российского газа в Европу совпадают с обострением геополитической напряженности по отношению к Украине".

Речь идет о наращивании российских войск на границе с Украиной, о котором впервые сообщило издание The Washington Post в октябре. В январе Россия начала перебрасывать на украинскую границу военные вертолеты.

При этом российский Газпром истощает свои европейские хранилища, чтобы усилить влияние от ограниченных поставок. По его словам, компания контролирует всего 10% мощности ЕС, в то же время низкие запасы их хранилищ отвечают за половину дефицита ЕС.

Бироль отметил, что хранилища заполнены около 50% мощности по сравнению с 70%, присущих для января.

МЭА – международная организация, функционирующая в рамках ОЭСР и финансируемая ею.

Напоминаем:

Сенат США будет голосовать в четверг, 13 января, за законопроект республиканца Теда Круза о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2" в Европе, который вводит ограничения против газопровода в течение 15 дней после его принятия, независимо от того, совершит ли Россия новое вторжение в Украина.

Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Экономическая правда