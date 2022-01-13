В 2021 году на полмиллиона больше украинцев обратились за больничными
Четверг, 13 января 2022, 12:55
На полмиллиона больше украинцев обратились в Фонд социального страхования за больничными по итогам 2021 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что в 2021 году за больничными от ФССУ обратилось более 3 млн работающих
Всего в прошлом году Фонд принял на оплату больничные, выданные свыше трех миллионов работников – на 22,7% больше, чем в течение 2020 года.
Напомним:
Верховная Рада приняла закон, распространяющий действие закона "О предотвращении коррупции", в частности, на членов правления Фонда соцстрахования, Пенсионного фонда и наблюдательного совета Пенсионного фонда (законопроект 5881-1).
Экономическая правда
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