В 2021 году на полмиллиона больше украинцев обратились за больничными

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На полмиллиона больше украинцев обратились в Фонд социального страхования за больничными по итогам 2021 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в 2021 году за больничными от ФССУ обратилось более 3 млн работающих

Всего в прошлом году Фонд принял на оплату больничные, выданные свыше трех миллионов работников – на 22,7% больше, чем в течение 2020 года.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон, распространяющий действие закона "О предотвращении коррупции", в частности, на членов правления Фонда соцстрахования, Пенсионного фонда и наблюдательного совета Пенсионного фонда (законопроект 5881-1).

Экономическая правда